إصابة جندي إسرائيلي بانفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة جندي بانفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا، في الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش في بيان: "أصيب موظف مدني في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين)، خلال عملية لإزالة الألغام"، مشيرا إلى أن "الموظف كان يستقل عربة مدرعة، عندما انفجر اللغم الأرضي فيها".

وأضاف: "الموظف المدني في جيش الدفاع الإسرائيلي يبلغ من العمر 29 عاما كان في السيارة وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بواسطة سيارة العناية المركزة إلى مستشفى فيوريا، وحالته ليست حرجة".

المصدر: "معاريف"