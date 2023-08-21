روسيا: الغرب يسعى لفرض أجندته الجيوسياسية على منتدى آسيا والمحيط الهادئ

أشار مندوب روسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ مراد بيردييف، إلى سعي الغرب لفرض أجندته الجيوسياسية على منتدى التعاون الاقتصادي للمنظمة.

وقال إن مساعي الغرب تتجاوز تفويض المجموعة، وتؤثر سلبا على جدول أعمال المنتدى.

وأضاف أن "المنتدى يقع تحت التأثير السلبي للوضع الدولي الصعب الحالي، والجانب الغربي يعمل بنشاط على تصعيد مستوى المواجهة على منصة المنتدى، ويحاول إقحام الموضوعات الجيوسياسية التي تتجاوز تفويض الرابطة إفي المناقشات".

وأشار إلى أن روسيا الاتحادية تنظر باستمرار إلى منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ باعتباره المنتدى الرائد للتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأداة مهمة لخلق بيئة تجارية واستثمارية مواتية وتحفيز الابتكار.

وأكد عزم موسكو على إزالة جميع الحواجز المصطنعة في إطار منتدى التعاون الاقتصادي، وتعتبر الجمعية أولوية للدبلوماسية.

وأوضح أن "العمل في المنتدى الاقتصادي هو أحد المجالات الرئيسية للدبلوماسية الروسية متعددة الأطراف، إلى جانب التعاون في مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون".

المصدر: RT