الدفاع الأمريكية تعلن بيع "أقوى القذائف المضادة للدبابات" لدولة عربية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المملكة المغربية تترقب الحصول على قذائف "تاو" المضادة للدبابات وتستخدمها مدرعات "برادلي" الأمريكية سنة 2024.

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وكشف بيان الدفاع الأمريكية أن "المغرب وأوكرانيا أبرما عقدا لشراء قذائف تاو وبطاريات رئيسية متكاملة، مع شركة On-Point Defense Technologies، التي تعتبر المزود الوحيد للجيش الأمريكي في ما يخص تلك القذائف ومدرعات "برادلي".

ولم تحدد الوثيقة ما إن كانت القوات المسلحة الملكية ستحصل على مدرعات "برادلي"، مكتفية بذكر "وجود صفقة تسليم سنة 2024 لقذائف تاو المتطورة، التي تستعمل مؤخرا بكثرة على هاته المدرعة القوية، التي تعتبر من ركائز الجيش الأمريكي، نظرا لمؤهلاتها الكبيرة كالتحمل الكبير لنيران المدفعيات والأسلحة الصغيرة، وتوفير الحماية النارية لقوات المشاة".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كان قد أكد خلال المنتدى العسكري التقني الدولي التاسع "الجيش-23"، أن الأسلحة الغربية أظهرت في أرض المعركة أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، كما يتضح من الغنائم التي حصلت عليها القوات الروسية في المعركة، وحصيلة الخسائر في العتاد الغربي التي تتكبدها قوات كييف.

وعقد المنتدى في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو بين 14 و20 أغسطس الجاري.

شهد فعالياته عرض عدد كبير من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة، و750 عربة ودبابة وسلاحا غربيا مدمّرة أو معطوبة اغتنمتها القوات الروسية، بما فيها صواريخ "تاو"، وعربات "برادلي" وغير ذلك من أسلحة روجت لها كييف وواشنطن على أنها الأفضل في العالم.

المصدر: RT+ هسبريس