وصول مجموعة من سفن المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء تشينغداو شرقي الصين

وصلت مجموعة سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء مدينة تشينغداو شرقي الصين، بعد انتهاء مهمتها في إطار مناورات مشتركة مع البحرية الصينية في المحيط الهادئ.

وبعد وصول السفن إلى الصين، أجرى الأميرال فاليري كازاكوف محادثات مع الأميرال وانغ داتشونغ، قائد القيادة الشمالية المشتركة للجيش الصيني.

وقال كازاكوف في تصريح صحفي: "اليوم أكملنا الدوريات المشتركة والتي أنجزنا خلالها عددا من مهام التدريب التي شملت الاستطلاع، وأعمال التدريب القتالي الأخرى".

واستمرت المناورات البحرية الروسية والصينية 3 أسابيع في المحيط الهادئ.

المصدر: تاس