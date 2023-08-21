إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو ولا إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بمسيرة استهدفت موسكو صباح اليوم الاثنين، تم إسقاطها في مدينة أودينتسوفو غربي موسكو، دون وقوع إصابات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "عند الساعة 06.50 بتوقيت موسكو، تم رصد طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية دون وقوع إصابات".

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلغورد جنوب غربي روسيا هجوم مسيرات أوكرانية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا أمس، لهجوم مسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.

وليلة السبت أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.

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المصدر: RT