حضور لافت لأمير قطر والرئيس التركي في إحدى البطولات العالمية (صور)

لفت أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار خلال حضورهما فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في هنغاريا.

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وتبادل أردوغان أطراف الحديث مع بن حمد خلال الفعاليات، على هامش زيارتهما للعاصمة بودابست للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس هنغاريا، تلبية لدعوة رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان.

وحضر بن حمد وأردوغان حفل الاستقبال الذي أقامه أوربان على شرف رؤساء الدول المدعوين لحضور جانب من فعاليات البطولة واحتفالات اليوم الوطني. وبدأ الحفل بعرض مرئي للوحات استعراضية فنية وثقافية مختلفة وسط إطلاق للألعاب النارية.

وأقيمت مساء أمس الأحد نهائيات سباق 100 متر للرجال، ورمي المطرقة، وسباق 10 آلاف متر للرجال، إضافة إلى نهائيات الوثب الطويل للنساء. كما أقيمت نصف نهائيات سباق 1500 متر للرجال والنساء.

الأناضول

الأناضول

His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani attends the reception held by Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, in honor of heads of states who were invited to attend the World Athletics Championships Budapest 2023 and the celebrations of the Hungarian National Day. pic.twitter.com/9mjQs4lhLC — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) August 20, 2023

المصدر: الأناضول+ الشرق