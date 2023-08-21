استخباراتي أمريكي سابق: "الناتو" لن يدخل بمواجهة خاسرة مع روسيا وسيدفع كييف إلى المفاوضات

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد طوني شافر أن "الناتو" إن قرر الصدام مع روسيا بشكل مباشر في أوكرانيا سيخسر المواجهة، وأنه لا طريق للحل سوى المفاوضات.

وقال شافر في حديث صحفي، أنه "في حال فكر حلف "الناتو" حتى بمهاجمة روسيا مباشرة، فإن ذلك سيثبت رواية الجانب الروسي حول مخاوفه التي تحدث عنها مسبقا ونوايا "الناتو" تجاه روسيا وحقه في الدفاع. وبالتالي سيدافع الروس بشراسة عن أرضهم، وهذا بالتأكيد وضع خاسر لحلف شمال الأطلسي. لا يمكن لـ"الناتو" فعل شيء سوى دفع أوكرانيا إلى طريق المفاوضات".

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ولفت شافر إلى "أن العديد من الدول تدعم وجهة نظر روسيا في النزاع الأوكراني، وغالبا ما ينظر إلى الحلف في العالم على أنه معتد، ويطلق العنان للحروب في أجزاء مختلفة من العالم".

وتؤكد روسيا منذ البداية أنها لا تسعى لأي مواجهة مع حلف شمال الأطلسي، لكنها مستعدة لها كل الاستعداد، ولن تسمح للحلف بضم أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"