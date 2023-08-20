أردوغان لنظيره الصربي: علاقاتنا في أعلى مستوى لها في التاريخ

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، وأشاد بأهمية صربيا كدولة محورية بالنسبة للسلام والاستقرار في منطقة البلقان.

وانعقد لقاء الرئيسين اليوم الأحد، في العاصمة الهنغارية بودابست التي يزورانها للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس دولة هنغاريا.

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وقال أردوغان إن العلاقات التركية-الصربية وصلت لأعلى مستوى لها في التاريخ.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس التركي في إطار زيارته جزءا من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في البلاد.

وحضر الاجتماع بين الرئيسين من الجانب التركي كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، بالإضافة إلى كبار امستشاري الرئاسة في أنقرة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، ناقش أردوغان مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان عددا من القضايا الإقليمية والعالمية، ومنها مسألة انضمام السويد لحلف الناتو.

المصدر: الأناضول