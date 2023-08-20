"إرنا": وزير خارجية الصين يؤكد أهمية حضور إيران اجتماع "الحزام والطريق"

اعتبر وزير خارجية الصين وانغ يي، أن حضور طهران اجتماع مبادرة "الحزام والطريق" القادم يحظى بأهمية، باعتبار إيران من الأعضاء الأساسيين في هذه المجموعة، وفق ما ذكرت وكالة "إرنا".

وجرى اليوم الأحد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الثنائية والدولية.

وحسب "إرنا"، هنأ أمير عبد اللهيان نظيره وانغ يي، بمناسبة إعادة انتخابه وزيرا للخارجية في جمهورية الصين الشعبية، واصفا العلاقات بين طهران وبكين بأنها إيجابية وآخذة بالتقدم.

كما نوه وزير الخارجية الإيراني بالتقدم الحاصل بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين رئيسي البلدين، معتبرا أن المضي في "خطة التعاون على مدى 25 بين إيران والصين"، خطوة بالاتجاه الصحيح.

وأشار وانغ يي في الاتصال الهاتفي إلى مواقف بلاده بشأن اجتماع قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا، والقضايا المتعلقة بانضمام أعضاء جدد إلى هذه المجموعة.

كما أشاد بزيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة للسعودية، وسير العلاقات المتنامية بين طهران والرياض، وفق "إرنا".

المصدر: "إرنا"