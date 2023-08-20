"كيودو": اليابان تعتزم عقد اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية

أفادت وكالة "كيودو"، بأن الحكومة اليابانية تعتزم تنظيم اجتماع على مستوى وزراء الخارجية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أوائل شهر سبتمبر المقبل في السعودية.

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وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر حكومية، إلى احتمال مشاركة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في الاجتماع المرتقب، حيث سيتم بحث عدد من القضايا التي ستشمل اتفاقيات التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التعاون الفني في مجال طاقة الجيل القادم وقضية إيران.

ولفتت الوكالة إلى أن هاياشي سيتوجه في زيارة لمصر والأردن عقب انتهاء الاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بحث إمكانية عقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع اليابان، خلال جولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى دول الخليج في شهر يوليو الماضي.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلا من البحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والسعودية.

المصدر: تاس