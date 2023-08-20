الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة في سماء قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة الى داخل إسرائيل وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".

وأضاف أدرعي: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح"، متابعا: "المسيرة لم تشكل تهديدا على سكان منطقة غلاف غزة".

وقام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح.

يذكر ان المسيرة لم تشكل تهديدًا على سكان منطقة غلاف غزة وان يتم تفعيل الانذارات وفق السياسة المتبعة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2023

كما نشر مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس".

#فيديو اعتراض قطعة جوية مسيرة في سماء قطاع غزة صباح اليوم pic.twitter.com/Phm83Sh9OP — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2023

المصدر: RT