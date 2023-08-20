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الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة في سماء قطاع غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة في سماء قطاع غزة (فيديو)
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد "اعتراض مسيرة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يعترض قطعة جوبة مسيرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها في سماء قطاع غزة باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي حيث لم تخترق المسيرة الى داخل إسرائيل وتمت متابعتها من قبل أنظمة سلاح الجو منذ إقلاعها".

وأضاف أدرعي: "قام أفراد القبة الحديدية باعتراض المسيرة بالنجاح"، متابعا: "المسيرة لم تشكل تهديدا على سكان منطقة غلاف غزة".

كما نشر مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس". 

المصدر: RT

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