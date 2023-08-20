وزارة الدفاع الروسية: أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "الجيش 2023"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى "الجيش 2023"، كما شاركت وفود رسمية تمثل 83 دولة أجنبية.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي: أن المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023"، الذي أقيم في ضواحي موسكو واستمر لمدة اسبوع اختتم أعماله، وقد حضر فعالياته 1093285 شخصا.

يشار إلى أن المنتدى شاركت فيه وفود من وزارات الدفاع من 83 دولة، وتضمن عقد 29 لقاء ثنائيا.

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أقيم منتدى "الجيش - 2023" خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس في مجمع المعارض الرئيسي التابع لوزارة الدفاع - مركز المؤتمرات والمعارض "باتريوت"، وكذلك في مرافق الحديقة العسكرية الوطنية المركزية للثقافة والترفيه، التابعة للقوات المسلحة الروسية، وفي ميدان التدريب "ألابينو" وفي مطار "كوبينكا".

بحسب الوزارة في هذا العام تضاعف عدد الشركات الأجنبية المشاركة في المنتدى، بينما قدمت ست دول معارض وطنية - بيلاروسي وفيتنام والهند وإيران والصين وباكستان.

في المجموع، قرابة 1.5 ألف شركة روسية وأجنبية عرضت أكثر من 28 ألف عينة من منتجاتها العسكرية، وذات الاستخدام المزدوج.

المصدر: ريا نوفوستي.