وسائل إعلام: أفغانستان صدرت لروسيا شحنة قياسية من العنب
Legion-Media
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ذكرت قناة أريانا نيوز التلفزيونية أن السلطات الأفغانية صدرت ما يزيد عن ألفي طن من العنب إلى روسيا.
وذكرت القناة مشيرة إلى رئيس غرفة التجارة والاستثمار في ولاية بلخ (شمال البلاد): أن العنب الذي تم إنتاجه في الإقليم تم تصديره إلى روسيا الاتحادية عبر مدينة هيراتان الواقعة على الحدود مع أوزبكستان يوم السبت.
ويعتبر ممثلو السلطات المحلية أن تصدير الفاكهة من أفغانستان إلى روسيا خطوة إيجابية، ويتوقعون البدء بتصدير الرمان والتفاح من خلال هيراتان في المستقبل القريب.
من جانبها، أكدت وكالة باجهوك أن تصدير العنب إلى روسيا الاتحادية عبر أوزبكستان المجاورة بهذه الكميات يتم لأول مرة.
المصدر: تاس