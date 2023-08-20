مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية

دعت وزارة الخارجية المصرية إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص.

وجاء تعليق الخارجية المصرية في بيان أصدرته على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة الماضي.

وشددت على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.

كما دعت إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووقعت توترات بعد محاولة جنود تابعين للأمم المتحدة عرقلة بناء طريق بيله ـ يغيتلر، بحسب وكالة أنباء الأناضول التي ذكرت أن الجنود الأممين قاموا بوضع كتل خرسانية في المنطقة لعرقلة المشروع.

كما قام جنود القوة الأممية، الذين أرادوا عرقلة مسؤولي الجانب التركي وآليات بناء الطرق، بركن مركباتهم أيضا على أراضي جمهورية شمال قبرص التركية، بحسب وكالة الأناضول.

المصدر: RT