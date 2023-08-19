 
مباشر

جوهانسبرغ.. رامابوزا ساخرا من مخطط المعارضة الإطاحة بحزبه: "مجرد عرض جانبي"

أخبار العالم

جوهانسبرغ.. رامابوزا ساخرا من مخطط المعارضة الإطاحة بحزبه:
Gettyimages.ru
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw5m

سخر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا من مخطط ائتلاف معارض للإطاحة بحزبه الحاكم ووصفه بأنه "مجرد عرض جانبي"، متعهدا بفوز صريح لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في انتخابات العام المقبل.

وكانت عدة أحزاب معارضة قد وقعت، هذا الأسبوع، اتفاقا لتشكيل ائتلاف لانتزاع السلطة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يحكم البلاد منذ نحو 3 عقود منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

إقرأ المزيد
رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا
رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا

وقال رامابوزا يوم السبت في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جوهانسبرغ، إن ما تقوم به "الأحزاب التي تريد... إطاحة حزب المؤتمر الوطني الافريقي، هو مجرد عرض جانبي بالنسبة إلينا".

وأضاف "ستكون لدينا غالبية مطلقة وهذا ما سيحدث"، وشدد على أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سيحقق "نصرا حاسما وصريحا" في انتخابات 2024 "من أجل الدفاع عن ثورتنا الديمقراطية الوطنية وضمان استمرارها".

وأردف: "لن نخوض هذه الانتخابات بفكرة أننا سنكون في تحالف، ولن نخوض هذه الانتخابات بفكرة أن أداءنا لن يكون جيدا".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا