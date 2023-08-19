جوهانسبرغ.. رامابوزا ساخرا من مخطط المعارضة الإطاحة بحزبه: "مجرد عرض جانبي"

سخر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا من مخطط ائتلاف معارض للإطاحة بحزبه الحاكم ووصفه بأنه "مجرد عرض جانبي"، متعهدا بفوز صريح لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في انتخابات العام المقبل.

وكانت عدة أحزاب معارضة قد وقعت، هذا الأسبوع، اتفاقا لتشكيل ائتلاف لانتزاع السلطة من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يحكم البلاد منذ نحو 3 عقود منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

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وقال رامابوزا يوم السبت في اجتماع لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جوهانسبرغ، إن ما تقوم به "الأحزاب التي تريد... إطاحة حزب المؤتمر الوطني الافريقي، هو مجرد عرض جانبي بالنسبة إلينا".

وأضاف "ستكون لدينا غالبية مطلقة وهذا ما سيحدث"، وشدد على أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي سيحقق "نصرا حاسما وصريحا" في انتخابات 2024 "من أجل الدفاع عن ثورتنا الديمقراطية الوطنية وضمان استمرارها".

وأردف: "لن نخوض هذه الانتخابات بفكرة أننا سنكون في تحالف، ولن نخوض هذه الانتخابات بفكرة أن أداءنا لن يكون جيدا".

المصدر: أ ف ب