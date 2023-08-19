 
مباشر

البابا فرنسيس يتحدث عن الإنفاق العسكري و"أدوات الموت"

أخبار العالم

البابا فرنسيس يتحدث عن الإنفاق العسكري و
AP
البابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw4y

دعا البابا فرنسيس إلى خفض الإنفاق العسكري من أجل توفير المزيد من هذا الإنفاق لصالح الأغراض الإنسانية، مشيرا إلى أن "مسؤوليتنا المساعدة في القضاء على الكراهية والعنف من قلوب البشر".

وكتب البابا ذلك اليوم السبت على منصة "إكس"، (تويتر سابقا): "دعونا نشجع على تنحية الأسلحة جانبا، وأن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العسكري حتى يمكن توفير الاحتياجات الإنسانية، وحتى يتم تحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة".

وفي تصريحات سابقة له، قال البابا إن النزاع بين روسيا وأوكرانيا "مشكلة سياسية"، والسلام ممكن فقط من خلال الاتصال بينهما.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الضروري لتحقيق السلام أن تترك روسيا جميع الأراضي التي سيطرت عليها: "يمكن تحقيق السلام عندما تستطيع (روسيا وأوكرانيا) التحدث مع بعضهما البعض مباشرة أو عبر طرف ثالث".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا