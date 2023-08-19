البابا فرنسيس يتحدث عن الإنفاق العسكري و"أدوات الموت"

دعا البابا فرنسيس إلى خفض الإنفاق العسكري من أجل توفير المزيد من هذا الإنفاق لصالح الأغراض الإنسانية، مشيرا إلى أن "مسؤوليتنا المساعدة في القضاء على الكراهية والعنف من قلوب البشر".

وكتب البابا ذلك اليوم السبت على منصة "إكس"، (تويتر سابقا): "دعونا نشجع على تنحية الأسلحة جانبا، وأن يكون هناك تخفيض في الإنفاق العسكري حتى يمكن توفير الاحتياجات الإنسانية، وحتى يتم تحويل أدوات الموت إلى أدوات للحياة".

It’s our responsibility to help eradicate hatred & violence from human hearts. Let’s encourage arms to be set aside, that there be a reduction in military spending so that humanitarian needs can be provided for & so that instruments of death be turned into instruments of life. — Pope Francis (@Pontifex) August 19, 2023

وفي تصريحات سابقة له، قال البابا إن النزاع بين روسيا وأوكرانيا "مشكلة سياسية"، والسلام ممكن فقط من خلال الاتصال بينهما.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، ردا على سؤال حول ما إذا كان من الضروري لتحقيق السلام أن تترك روسيا جميع الأراضي التي سيطرت عليها: "يمكن تحقيق السلام عندما تستطيع (روسيا وأوكرانيا) التحدث مع بعضهما البعض مباشرة أو عبر طرف ثالث".

المصدر: RT + وكالات