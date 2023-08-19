أنقرة تفرج عن سجين إسرائيلي مدان بتهريب "القات"

أطلق عصر اليوم السبت، سراح المواطن الإسرائيلي داني افكا 35 عاما، المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات في تركيا بتهمة تهريب "القات" عبر البلاد، بعد أن قضى 4 سنوات ونصف في السجن التركي.

وتمت عملية الإفراج بعد تدخل نواب إسرائيليين، وهو الآن في طريقه إلى إسرائيل، وبتدخل أيضا من رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية إيلي كوهين اللذين لجؤوا إلى نظرائهم الأتراك وطالبوا بالإفراج عنه كبادرة إنسانية.

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وبذلك، أحضرت الشرطة التركية أفكا إلى المطار في اسطنبول واستقبلته قنصل إسرائيل في اسطنبول حاني نحمياس، برفقة القنصل الإسرائيلي في أنقرة داني كوشيلفيتش.

تجدر الإشارة إلى أن أفكا هو الإسرائيلي الذي تلقى أشد عقوبة سجن بتهمة التهريب وتحول إلى ظاهرة في السنوات الأخيرة حيث تغري الشبكات الأشخاص الضعفاء لتهريب القات من إسرائيل إلى أوروبا وتحقيق ربح ضئيل على طول الطريق.

المصدر: i24news