الجيش التركي ينفي امتلاك قائده حسابا على وسائل التواصل

أكدت هيئة الأركان العامة للجيش التركي، اليوم السبت، أن رئيس الهيئة متين غوراق، لا يمتلك أي حساب على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميع الحسابات التي تحمل اسمه وهمية.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي، بأن "رئيس الأركان العامة غوراق ليس لديه أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن جميع الحسابات التي تحمل اسمه وهمية ويجب تجاهلها".

ودعت الجميع إلى متابعة الحسابات الرسمية لهيئة الأركان العامة التركية كونها الجهة المخولة الوحيدة بنشر أخبار غوراق.

المصدر: الأناضول