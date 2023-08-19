"لستم طبيعيين".. إقالة جنرال إيطالي كبير من منصبه بسبب كتاب يتضمن انتقادا للمثليين

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن سلطات البلاد أقالت الجنرال روبرتو فاناتشي من منصبه كقائد للمعهد الجغرافي العسكري إثر كتابه الذي قيل إنه يحوي فقرات تنطوي على معاداة للمثليين وعنصرية.

وتم نقل فاناتشي إلى منطقة إقليمية ووضع تحت تصرف قائد المنطقة للقيام بمهام مختلفة.

وقدم الجنرال روبرتو فاناتشي (الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين) في كتابه المعنون "العالم بالمقلوب"، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".

وقال في الكتاب: "أعزائي المثليين جنسيا، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذرا"، مؤكدا عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".

كما وجه انتقادات للاعبة الكرة الطائرة ذات الأصل الإفريقي، باولا إيغونو، التي تلعب في المنتخب الإيطالي، حيث قال: "باولا إيغونو تحمل الجنسية الإيطالية، لكن من الواضح أن ملامحها ليست إيطالية".

ويوم الخميس، أمر وزير الدفاع الإيطالي باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنرال روبرتو فاناتشي عقب نشره كتابا هاجم فيه من المثليين والمهاجرين والأقليات والنسويات.

وندد وزير الدفاع جويدو كروسيتو بكتاب الذي نشره بنفسه ووصفه بأنه "هراء .. يسيء إلى مصداقية الجيش ووزارة الدفاع والدستور".

وأضاف: "لهذا السبب، ستبدأ وزارة الدفاع في الاجراء التأديبي".

المصدر: وسائل إعلام إيطالية