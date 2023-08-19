مصرع أمين إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في جبال فرنسا

أفادت إذاعة France Inter بمصرع أمين إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام، جان لويس جورجيلين، الرئيس السابق للأركان الفرنسية في جبال البرانس جنوب فلانسا.

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وقالت الإذاعة: "لقي الجنرال جان لوي جورجيلين المسؤول عن إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام مصرعهم في عمر يناهر عن 74 عاما"، وذلك "جراء السقوط في الجبال" في مقاطعة أريج في جنوب فرنسا.

وولد جان لوي جورجيلين في 30 أغسطس 1948، وفي الفترة ما بين 2006 و2010 كان يترأس هيئة الأركان العامة الفرنسية. وعام 2019 تم تعيينه لمنصب أمين إعادة إعمار كاتدرائية نوتردام بعد الحريق الذي وقع في 15 أبريل 2019.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانوئيل ماكرون أنه ينوي إعادة إعمار الكاتدرائية المدمرة بحلول نهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تفتح الكاتدرائية أبوابها أمام الزوار في 8 ديسمبر 2024.

المصدر: نوفوستي