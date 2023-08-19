نلتقي في الشتاء.. فون دير لاين في موقف حرج بعد تصريح عن الغاز الروسي

انهال مستخدمو شبكة "X" بالانتقادات اللاذعة على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ يتعود على العيش من دون الغاز الروسي".

إقرأ المزيد

وكتب "Ike": لنتحدث عن ذلك في الشتاء".

من جهته اشتكى "Leithenmueller" من أن "ألمانيا تتجه إلى الركود وتراجع الإنتاج" في ظل غلاء الغاز والطاقة.

وعبر "Mostly Peaceful Black Swan" عن استيائه قائلا: "لقد دمّرت الاقتصاد الأوروبي".

وأضاف "Michael SCP": "فقط استقيلي من منصبك".

وتابع "Demetrio": "في غضون ذلك تحرق ألمانيا الفحم".

ويحذر المراقبون الاتحاد الأوروبي من ركود اقتصادي لن يتعافى منه، بعد تخليه عن الغاز الروسي والعقوبات التي فرضها ضد روسيا التي انعكست على الأوروبيين ومعاشهم، فيما لم يهتزّ الاقتصاد الروسي، بل يحقق أفضل المؤشرات حسب الجهات الغربية نفسها.

المصدر: نوفوستي