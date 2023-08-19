ميانمار.. اعتقال مخرج سويسري أساء للبوذية في أحد أفلامه

اعتقلت سلطات ميانمار مخرجا وكاتبا سويسريا بدعوى الإساءة للديانة البوذية في أحد أفلامه، حسب بيان للجيش.

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وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري أمس الجمعة، إن ديدييه نوسبومر البالغ 52 عاما، اعتقل في 8 أغسطس بسبب الفيلم "الذي أساء إلى أخلاق وكرامة الرهبان البوذيين".

وأضاف البيان أن الفيلم الذي تبلغ مدته 75 دقيقة تقريبا، ويحمل عنوان "لا تتوقع أي شيء"، جرى بثه عبر قناة بوذية على "يوتيوب" و"تيك توك" في يوليو.

وتابع أن الفيلم يحتوي على مشاهد تظهر فيها "امرأة شابة استخدمت كلمات وقحة ومهينة تطال ثقافة البوذيين وتقاليدهم وتسيئ للفضائل الطيبة للرهبان".

ولفت البيان إلى أن 13 آخرين شاركوا في الفيلم "تصرفوا باستهتار بأخلاق وكرامة" الرهبان، مضيفا أنه "سيتم اتخاذ إجراءات فعالة ضد المعتقلين".

ويعد الدين جزءا مهما من الحياة اليومية للكثيرين في جميع أنحاء بورما ذات الغالبية البوذية، حيث يسير الرهبان بملابس قرمزية في الشوارع كل صباح وتنطلق الترانيم من قاعات الصلاة بانتظام عبر مكبرات الصوت في وقت متأخر من المساء.

وعام 2016، قضت المحكمة بسجن سائح هولندي 3 أشهر مع الأشغال الشاقة بتهمة إهانة الدين، بعد أن فصل مكبرا للصوت ينقل خطبة بوذية في وقت متأخر ليلا.

المصدر: أ ف ب