 
مباشر

جو بايدن يرفض التعليق على التحقيقات مع نجله

أخبار العالم

جو بايدن يرفض التعليق على التحقيقات مع نجله
AP Andrew Harnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw0m

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن التعليق على التحقيقات في القضية التي يتهم فيها نجله هانتر بايدن بالتهرب الضريبي.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في كامب ديفيد، يوم الجمعة، ردا على سؤال حول قضية نجله: "لا توجد أي تعليقات، وهذا السؤال يجب طرحه على وزارة العدل".

إقرأ المزيد
محامي هانتر بايدن: تعيين مستشار خاص لن يغير شيئا في القضية
محامي هانتر بايدن: تعيين مستشار خاص لن يغير شيئا في القضية

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن تعيين المدعي ديفيد وايس محققا خاصة للإشراف على التحقيق مع هانتر بايدن.

يذكر أن هانتر بايدن يتهم بالتهرب الضريبي، حيث لم يدفع ما مجموعه 100 ألف دولار من الضرائب في عامي 2017 و2018.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا