رئيس نيجيريا يحذر من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر

حذر رئيس نيجيريا بولا تينوبو، من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر محمد بازوم، المحتجز منذ الانقلاب العسكري.

ونقلت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تينوبو، قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم، تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".

ونسبت المسؤولة في وقت سابق، تصريحات تينوبو، عن طريق الخطأ إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وأضافت أن "الرئيس النيجيري أكد على التصميم والإدارة السياسية لإيكواس، للتحرك سويا، كما أنها ستواصل فرض عقوباتها رغم التداعيات الاقتصادية على بعض دول المنطقة".

كما أكد ميشال "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إيكواس، وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

واعتبر رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أن قادة الانقلاب في النيجر يتظاهرون بأنهم مستعدون للتفاوض، فيما يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب.

هذا وجدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مشاركته عن بعد في قمة موسكو، للأمن والسلام موقف بلاده الرافض للتدخل العسكري في النيجر، مشددا على ضرورة دعم الطرق السلمية لإيجاد حل للأزمة.

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

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المصدر: وكالات