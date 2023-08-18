واشنطن تدعو لوقف القتال في نيالا عاصمة جنوب دارفور

دعت الولايات المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في نيالا جنوب دارفور والمناطق المأهولة الأخرى.

إقرأ المزيد

وأعربت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان لها اليوم الجمعة عن "قلقها بشكل خاص من التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي نفذته كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وأسفر عن خسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف البيان "يجب ألا يدفع المدنيون الثمن النهائي للأعمال غير المبررة للأطراف المتحاربة"، مؤكدا على ضرورة امتثال الطرفين لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.

وتشهد مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور أوضاعا إنسانية استثنائية، تزامنا مع انسداد آفاق التفاوض بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، وتواصل الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان.

المصدر: RT