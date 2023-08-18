زلزال يؤدي لانهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا (فيديو)

انهار جزء من سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا، بعد أن هز زلزال أعقبه عشرات الهزات الارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا أمس الخميس.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية قوة الزلزال بـ6.1 درجة، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة.

وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إن الحادث الخطير الوحيد الذي تم الإبلاغ عنه هو امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر من مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي على ما يبدو".

وقد اهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار بينما هرع آلاف السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة.

وسقطت قطعة من سقف مبنى الكونغرس لكنها لم تسبب إصابات، وتم الإبلاغ عن انهيار أرضي في فيلافيسينسيو، بينما ورد أن نوافذ المنازل والشركات تضررت في إل كالفاريو، وفقا للوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

المصدر: "أ ف ب"