الولايات المتحدة.. هبوط طائرة ركاب اضطراريا إثر حريق في محركها (فيديو)

اضطرت طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" الأمريكية للهبوط اضطراريا في مطار مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد وقت قصير من إقلاعها، إثر اندلاع حريق في محركها.

والطائرة التي أقلعت من مطار ويليام بي هوبي في هيوستن، والتي كانت متجهة إلى مدينة كانكون المكسيكية، اضطرت إلى العودة إلى المطار الذي أقلعت منه.

وتظهر مقاطع الفيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب مشتعلة من محرك الطائرة.

A Southwest Airlines flight departing from Houston was returned to the airport after the aircraft’s engine experienced a “potential mechanical issue.



Footage captured the plane spitting flames as it was approaching to land at Houston’s Hobby Airport. 😨✈️ pic.twitter.com/DtJLrXtdHk — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 17, 2023

وهبطت الطائرة بسلام، وقضت ما مجموعه 27 دقيقة في الجو، وفقا لبيانات من Flight Aware.

وقالت "ساوث ويست" في بيان إن طائرتها من طراز بوينغ 737 واجهت "مشكلة ميكانيكية بعد وقت قصير من إقلاعها" و "تم إخراجها من الخدمة للمراجعة"، مبينة أن "الركاب تمكنوا من مواصلة رحلتهم على متن طائرة أخرى".

بدورها، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأنها ستحقق في الحادث.

المصدر: abc news