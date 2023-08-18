مصدر دبلوماسي ينفي استئجار تركيا ميناء "الخمس" الليبي وتحويله لقاعدة عسكرية

نفى مصدر دبلوماسي في أنقرة صحة التقارير "حول استئجار تركيا ميناء "الخمس" في لبيبا لإنشاء قاعدة عسكرية فيه"، وأكد أن هذه المعلومات "لا تمت للواقع بصلة".

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "نوفوستي" أنه "بناء على طلب الحكومة الليبية، تم التوقيع في عام 2019 على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني ​​والعسكري. وبناء عليه، تتواصل أنشطة التدريب العسكري والتعاون والاستشارة من قبل تركيا في 5 مراكز في ليبيا. إحداها قيادة مركز التدريب البحري المشترك "الخمس" حيث يقوم العسكريون الأتراك بتدريب أفراد من البحرية الليبية هناك. ولا يوجد حديث عن استئجار وإنشاء قاعدة عسكرية هناك".

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وكانت وسائل الإعلام، قد ذكرت نقلا عن مصادر غير رسمية، أن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخمس الليبي، وأن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.

من جهته، نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة أمس الخميس استخدام ميناء "الخمس" البحري كقاعدة عسكرية أجنبية، أو تخصيص أجزاء منه لأغراض عسكرية.

ويعتبر ميناء الخمس البحري الاستراتيجي واحدا من أكبر وأهم الموانئ التجارية في ليبيا، نظرا لمميزاته من حيث الموقع وعمقه وطول أرصفته، كما تقدر مساحته بـ249 هكتارا فيما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من مليون طن من الحاويات سنويا.

المصدر: نوفوستي