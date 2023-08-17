مرشح رئاسي أمريكي يتوقع زوال الولايات المتحدة عن الوجود بتحالف نووي روسي صيني

توقع مرشح الرئاسة الأمريكية فيفيك راماسوامي زوال الولايات المتحدة الأمريكية عن الوجود إذا نشب صراع مع روسيا والصين، مطلقا تحذيراته حول هذا الأمر في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون.

وقال راماسوامي في المقابلة التي بثت عبر حساب كارلسون في منصة "X" (تويتر سابقا): "أعتقد أن هناك فرصة قائمة وهي في حال ذهبنا إلى حرب مع تحالف من القوى النووية كروسيا والصين، فإن الولايات المتحدة كما نعرفها تخاطر بزوالها عن الوجود".

وأكد مرشح الرئاسة أن الجانب الأمريكي غير قادر على الدفاع عن نفسه في مواجهة الأسلحة النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فإن العقيدة الدفاعية القومية الأمريكية "منذ فترة طويلة لا تتكلم عن المفهوم الدفاعي".

يشار إلى أنه في وقت سابق، حذر راماسوامي نفسه واشنطن بالفعل من نشوب صراع مع موسكو وبكين. وبحسب رأيه، فإن التحالف بين روسيا والصين يشكل أكبر تهديد عسكري للولايات المتحدة.

المصدر: lenta.ru