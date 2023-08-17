مرتزقة سيئول بانتظار المحاكمة ومصير زميلهم "ري كيون" بعد عودتهم من القتال إلى جانب كييف

ذكرت صحيفة "تايم" أنه ستتم المساءلة الجنائية في إطار محاكمة مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا قد انخرطوا في القتال كمرتزقة إلى جانب القوات الأوكرانية، وذلك فور عودتهم إلى وطنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يأتي في إطار منع السفر إلى أوكرانيا والمفروض على مواطني كوريا الجنوبية، والذي تم الإعلان عن العمل به في شهر فبراير من العام الماضي 2022.

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هذا ويعاقب كل من انتهك هذا المنع بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة مالية قدرها 10 ملايين وون كوري (ما يعادل 7500 دولار).

وذكرت الصحيفة أنه تمت إدانة 4 رجال على الأقل في كوريا الجنوبية بموجب هذا النص القانوني خلال مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، تمكنت قوات الجيش الروسي من استهداف نقطة انتشار لمرتزقة أجانب في مقاطعة زابوروجيه.

وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم الخميس حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على المقاتل الكوري الجنوبي "ري كيون" الذي كان قد تطوع لدخول أوكرانيا عام 2022 للقتال إلى جانب قوات كييف.

وحكمت المحكمة على كيون، جندي البحرية، بالسجن لعام ونصف مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، بتهم انتهاك قانون جوازات السفر وصدم سائق دراجة نارية بسيارة ثم الفرار مما تسبب في إصابة السائق.

المصدر: RT + يونهاب