وزير الداخلية العراقي يحيل ضباطا إلى التقاعد "ظهروا في مقاطع فيديو تخالف الضوابط"

أصدر وزير الداخلية العراقي الفريق الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، أمرا بإحالة بعض الضباط إلى التقاعد بعدما ظهروا في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الشمري في بيان صحفي: "استناد للصلاحية المخولة إلينا بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد وآداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة إلى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديو يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة".

وأضاف: "كما وجهت كافة ضباط ومنتسبي الوزارة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة".

وفي وقت سابق من اليوم انتشر مقطع فيديو لضابط برتبة عقيد وهو يتحدث بمجموعة قصص غير مفهومة، ويطلب من الذين يشاهدون الفيديو الإعجاب بصفحة الوزير في "فيسبوك"، كما ظهر ضابط آخر في جلسة تصوير مع امرأة لم تعرف هويتها.



المصدر: RT