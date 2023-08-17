مشرع أمريكي يرد على صندوق الاستثمارات العامة السعودي بخصوص الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة

رد المشرع الأمريكي الديمقراطي ريتشارد بلومينتال على ممثلي رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، بخصوص استثمار الصندوق في الولايات المتحدة.

وجاء الرد في تقرير نشر على موقع بلومنتال الرسمي، حيث قال رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي ريتشارد بلومينتال: "رد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال اليوم (الأربعاء) على "الادعاءات" الجديدة لممثلي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن منصبه الحكومي يمنعه من الإدلاء بشهادته حول مشاركته في الاستثمارات التجارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة".

وأضاف التقرير: "حتى وقت قريب، رفض ممثلو الرميان دعوات اللجنة الفرعية للإدلاء بشهادتهم استنادا على تعارضات مزعومة في المواعيد"، متابعا: "صندوق الاستثمارات العامة هو كيان تجاري له تعاملات تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، وإن تعاملات صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة مع جولة PGA تظهر أنه ينوي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مستثمر سلبي في الشركات الأمريكية عبر ثروته الكبيرة".

وأكمل بلومنتال في التقرير: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يسير بكلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريا، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها، ويشمل هذا الإشراف استفسار هذه اللجنة الفرعية".

وجدد بلومنتال، في رسالة إلى الرميان، طلبه "للحصول على شهادة ووثائق فيما يتعلق بالتحقيق في المصالح المالية المتنامية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة".

ورفض بلومنتال "الأساس القانوني لرفض الحاكم الرميان الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات حول الأنشطة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "حجة مماثلة قد رفضتها محكمة فيدرالية في وقت سابق من هذا العام".

كما أرسل بلومنتال أيضا رسائل منفصلة إلى ماكينزي وشركاه ومجموعة بوسطن الاستشارية وتينيو وإم كلاين آند كومباني.

وبحسب ما ورد، قدمت الكيانات الأربعة المشورة للمملكة العربية السعودية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المستهدفة في مجال الرياضة والرؤية الإستراتيجية الأكبر للسعودية لمشاركة صندوق الاستثمارات العامة مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT