حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي توقيعها اتفاقا مهما مع تركيا

نفى المتحدث باسم محمد حمودة، صحة التقارير حول إبرام ليبيا وتركيا اتفاقا لتأجير ميناء الخمس شرقي ليبيا لأنقرة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن ليبيا أبرمت اتفاقا مع تركيا يسمح لها باستئجار ميناء الخمس لمدة 99 عاما واستخدامه لأغراض عسكرية لاحتياجات القوات الجوية والبحرية التركية.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام تركية أنباء مماثلة نقلا عن مصادر لم تسمها، دون أن تورد أي تصريحات رسمية تؤكد ذلك.

المصدر: نوفوستي