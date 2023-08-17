وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: أعيش في منطقة روسية "أفضل من المالديف"

أعربت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل عن إعجابها بقرية بتروشوفو بمقاطعة ريازان شرقي موسكو، لافتة إلى أنها أفضل من جزر المالديف وسيشل للاستجمام.

وأعربت كنيسل عن إعجابها الشديد بنمط الحياة في القرية والطبيعة وطيبة سكانها حيث تشعر بالدفء والراحة، مشيرة إلى أنها استأجرت بيتا ريفيا للاستجمام هناك.

من جانب آخر لفتت كنيسل إلى أنها تتقاضى راتبا في روسيا بعملة الروبل، حيث تترأس المرصد الجيوسياسي للقضايا الرئيسية لروسيا في جامعة سانت بطرسبرغ.

إقرأ المزيد

وسبق أن تناقلت وسائل الإعلام فيديو لكنيسل حيث نزلت في بيت بالقرية المذكورة قادمة من مدينة بطرسبرغ بعد حضورها هناك المنتدى الاقتصادي الدولي.

وصرحت في وقت سابق بأنها غادرت النمسا بسبب التهديدات والمضايقات المستمرة لها على خلفية مساعيها لتحسين العلاقات مع روسيا، وتأييدها لموقف موسكو على الساحة الدولية.

وسبق أن صرحت كنيسل بأنها "تفكر بجدية في الانتقال إلى روسيا" والحصول على جنسيتها والاستقرار فيها.

يذكر أن كنيسل بدأت تتعرض "للانتقادات" بعد دعوتها الرئيس فلاديمير بوتين إلى حفل زفافها، ورقصها معه رغم أنوف المعارضين، والأمريكيين الذين لمسوا في هذه الخطوة "جنوحا" منها عن النهج الغربي المعادي لروسيا.

وشغلت كنيسل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2017 و2019.

المصدر: تاس