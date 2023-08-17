 
مباشر

بعد سلسلة من الفضائح.. رئيسة وزراء "فرفوشة" تتخلى عن الرسميات وتنشر مشاهد مثيرة (فيديو+صور)

أخبار العالم

بعد سلسلة من الفضائح.. رئيسة وزراء
رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvky

تخلت رئيسة وزراء فنلندا السابقة المحبة للحفلات سانا مارين عن الزي الرسمي لصالح فساتين الحفلات والقمصان القصيرة، بعد أسابيع من رحيلها عن أرفع منصب في البلاد.

إقرأ المزيد
بعد خسارة منصبها.. رئيسة وزراء فنلندا تخسر زوجها
بعد خسارة منصبها.. رئيسة وزراء فنلندا تخسر زوجها

وظهرت مارين البالغة 37 عاما مؤخرا بفساتين مثيرة خلال حضورها مع صديقاتها مهرجان Flow Festival الموسيقي ومدته 3 أيام في العاصمة هلسنكي.

وشاركت أصغر قائدة سنا على مستوى العالم في التاريخ، العديد من الصور وهي تستمتع بطبيعة حياتها الجديدة الخالية من السياسة، وما وصفته بأول "إجازة صيفية مناسبة".

وشاركت مارين أيضا مقاطع فيديو لها بين حشد من الشباب يستمتعون بالموسيقى الحية، وبدا أنهم لم يدركوا أن قائدتهم السابقة كانت ترقص بينهم.

ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمرح هي المعيار الجديد للسياسية المتقاعدة، حيث كتبت على "إنستغرام": "لقد أمضيت هذا الصيف إجازة مناسبة لأول مرة منذ فترة".

وأضافت: "لقد شملت هذه الإجازة الانشغال بابنتي البالغة 5 سنوات، والرياضة، والأصدقاء، والطعام الجيد والرحلات التي لا تنسى".

وتركت مارين منصبها قبل 3 أسابيع، حيث حل مكانها بيتيري أوربو من حزب الائتلاف الوطني.

وواجهت مارين انتقادات بسبب احتفالاتها والإنفاق الكبير لحكومتها، كما عانت فترة حكمها التي استمرت 4 سنوات من شائعات أن أساليب الحفلات التي تمارسها كانت تؤثر سلبا على وظيفتها، حتى أنها تعرضت لفحص المخدرات.

كما تعرضت لهجوم شرس عندما انتشرت مقاطع فيديو لها وهي ترقص برشاقة مع أحد نجوم البوب العام الماضي، وبعد أيام أظهرت صورة مسربة اثنتين من المؤثرين عاريتي الصدر يتبادلان القبلات الحارة في حفل استضافته مارين في منزلها.

المصدر: "نيويورك بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي