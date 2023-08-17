الأمن التركي يفجر حقيبة مشبوهة في شارع بأنقرة
Sputnik
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أفادت وسال إعلام تركية بأن الأجهزة الأمنية فجرت عن بعد حقيبة مشبوهة تركت على الرصيف في أحد شوارع العاصمة أنقرة.
وذكرت صحيفة "حرييت" أن الحادث وقع ليلا في شارع "جينشليك" في منطقة جانكايا، بعد أن أبلغ المواطنون الشرطة بوجود حقيبة على الرصيف.
وأغلقت الشرطة الشارع إلى أن عاين خبراء المتفجرات الحقيبة واتخذوا الإجراءات الضرورية.
وحسب الصحيفة فإن الحقيبة كانت تحتوي على ملابس، وصاحبها لم يتم التعرف عليه بعد.
المصدر: نوفوستي