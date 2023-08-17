فرنسا.. توجيه تهمة القتل غير العمد لعراقيين وسودانيين على خلفية مصرع 6 مهاجرين بقناة المانش

قال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن الادعاء الفرنسي وجه يوم الأربعاء تهمة القتل غير العمد لـ4 أشخاص على خلفية مصرع 6 مهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم في قناة المانش.

وقال المصدر إن المشتبه بهم وهم عراقيان وسودانيان، اعتقلوا بعد فترة وجيزة من انقلاب السفينة التي كانت تقل نحو 65 شخصا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

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وذكر المصدر القضائي إن غرق القارب أسفر عن مقتل 6 أفغان.

ويوم 12 أغسطس، قال قائد البحرية الفرنسية في بحر المانش وبحر الشمال إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب يقل مهاجرين في القناة الإنجليزية (بحر المانش)، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

ووفقا لشهادات الناجين، كان 65 أو 66 شخصا على متن القارب الذي غرق.

وأفاد مسؤول البحرية الفرنسية بأنه تم نقل 36 شخصا إلى ميناء كاليه الفرنسي، و22 أو 23 شخصا إلى دوفر من قبل السلطات البريطانية.

ونشر العمدة المحلي فرانك ديرسين صورة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لبعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن قارب إنقاذ مغطى ببطانيات من الألمنيوم الذهبي.

وقال فرانك ديرسين: "ها هي كارثة أخرى قبالة ساحل كاليه / ويسان مع غرق العديد من المهاجرين.. في أحد الأيام، سيتعين علينا التوقف ببساطة عن تسجيل عدد الوفيات في القناة والبحر الأبيض المتوسط".

Voilà à nouveau une catastrophe au large de calais/Wissant avec plusieurs migrants noyés. Il faudra bien un jour que nous arrêtions de faire seulement le constat des morts en manche et en Méditerranée. @hautsdefrance@VDNCalais@franceinfopluspic.twitter.com/abFVV1y8Ga — Franck Dhersin (@FDhersin) August 12, 2023

وتعتبر القناة الإنجليزية واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، كما أن العبور على متن قوارب صغيرة أمر خطير للغاية.

وعادة ما يفرط المتاجرين بالبشر في تحميل السفن، كما أن الوفيات شائعة باتت في البحار المتلاطمة.

المصدر: وكالات