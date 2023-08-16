الأكبر منذ 6 أشهر.. مركز "صوفان" للأبحاث يعلق على الهجوم الذي قتل فيه 17 جنديا من النيجر

علق وسيم نصر الصحفي والباحث في مركز "صوفان" للأبحاث، على الهجوم الذي نفذه مسلحون يرجح أنهم "جهاديون" قرب الحدود مع مالي وقتل فيه 17 جنديا من النيجر وأصيب 24 آخرون.

وقال الصحفي وسيم نصر "إن هذا كان أول هجوم كبير على جيش النيجر منذ 6 أشهر، وهي علامة مقلقة على تصعيد محتمل".

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وأضاف نصر: "ما نشهده اليوم هو أن الفصائل الجهادية المتحاربة، تنظيم "داعش" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، يحددان منطقتهما بسبب الفراغ الأمني الناجم عن الانقلاب".

وتابع قائلا: "يجب أن يُنظر إلى هذا بالتأكيد في سياق الحرب المستمرة بين الجماعتين".

جدير بالذكر أن المجلس العسكري في النيجر استولى على السلطة يوم 26 يوليو الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

ودانت "إيكواس" الإعلان مذكرة بأن "هذا يشكل نوعا من الاستفزاز، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية".

المصدر: وكالات