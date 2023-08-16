روسيا تؤجل سداد قرضها للمجر المخصص لبناء محطة الطاقة النووية باكش ــ 2 بأياد روسية

توصلت روسيا والمجر لاتفاق يسمح للمجر بتأجيل مدفوعات القرض الروسي الممنوح لتمويل بناء محطة الطاقة النووية باكش ــ 2، وقد تم التوقيع على تعديلات بروتوكول الاتفاق الحكومي.

في عام 2009 أقر البرلمان المجري مشروع توسيع محطة الطاقة النووية الوحيدة في البلاد، "باكش"، التي بنيت وفق التصاميم السوفيتية. المشروع تضمن بناء وحدتي طاقة إضافيتين، فيما قدرت تكلفة المشروع بنحو 12.5 مليار يورو.

في عام 2014، توصلت موسكو وبودابست لاتفاق يقضي بحصول المجر على قرض طويل الأجل من موسكو يصل إلى 10 مليارات يورو لتمويل بناء محطة الطاقة النووية.

في نهاية أغسطس 2022، أصدرت هيئة الطاقة الذرية المجرية تصريحا لشركة "روس آتوم" لبناء وحدتي الطاقة "V" و "VI" في المحطة الكهروذرية "باكش".

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وفي مايو 2023، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات اتفاقيات تمويل وبناء المنشآت.

من جهتها أعلنت "روس آتوم" أن وضع حجر الأساس في موقع محطة الطاقة النووية سيكون ممكنا في عام 2024.

المصدر: انترفاكس