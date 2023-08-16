ساركوزي: لا يمكننا التمسك بفكرة شن حرب دون الدخول فيها

أكد رئيس فرنسا الأسبق نيكولاي ساركوزي أنه لم يعد متاحا للاتحاد الأوروبي التشبث بفكرة "شن حروب دون الانغماس فيها"، وضرورة اتباع الدبلوماسية وليس اللهاث وراء مصالح الولايات المتحدة.

ولفت ساركوزي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، إلى أن مصالح واشنطن هنا تتجسد في إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، مبينا أنه "من الضروري التحلي بالشجاعة والخروج من هذا المأزق لأن مصالح أوروبا في هذا الصدد لا تتوافق مع مصالح الأمريكيين. ولا يمكننا التمسك بالفكرة الغريبة القائمة على شن حرب دون الدخول فيها".

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وأضاف الرئيس الفرنسي الأسبق: "يجب علينا توضيح استراتيجيتنا، وخاصة في حال استمر النزاع. وتبقى الدبلوماسية والنقاشات والمفاوضات هي السبيل الوحيد لإيجاد حل مقبول".

وأردف قائلا: "لا شيء مُمكن بدون الحلول الوسط، ونحن نواجه خطر تدهور الوضع في أي لحظة.. إن ذر الرماد في العيون يمكن أن يكون له عواقب مريبة مشكوك فيها".

كما نوّه ساركوزي بأن لديه "خلافات عميقة" مع بوتين، ولكن في ذات الوقت "هناك ضرورة لإيجاد سبل للحوار".

وأردف قائلا: "الروس سلافيون، إنهم مختلفون عنا. وكانت المفاوضات دائما صعبة معهم، وكان هناك العديد من سوء الفهم في مسار تاريخنا المشترك. لكن وعلى الرغم من هذا، فإننا نحتاج إلى الروس، وهم أيضا بحاجة إلينا ... من الضروري المضي قدما وإيجاد سبل للخروج. إن روسيا جارة لأوروبا وستبقى كذلك".

المصدر: نوفوستي