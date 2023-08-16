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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تكشف عن منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية

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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تكشف عن منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية
Globallookpress Victor Lisitsyn
صورة أرشيفية
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أفادت هيئة الأمن الفدرالية بإيقاف محاولة لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية لاختراق الأراضي الروسية بمنطقة ستارودوبكسي بمقاطعة بريانسك الروسية.

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منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية للحدود في منطقة بريانسك الروسية
منع اختراق مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية للحدود في منطقة بريانسك الروسية

جاء ذلك وفق ما أعلنته هيئة الأمن الفدرالية التي تابعت أنه تمت تصفية 4 عناصر من مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، وتم العثور على طائرات مسيرة عليها ملصقات "ملك هيئة الأمن الفدرالية الروسية" وعدد من الرموز الروسية في موقع الحدث. ما يشير إلى التحضير لعدد من الاستفزازات على الأراضي الروسية.

وقد أعلن عن إيقاف ذلك التغلغل حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز، يوم أمس. وقد أعلن عن منع اختراق تلك المجموعة الحدود الروسية بقوله: "صدت قواتنا المسلحة الروسية وكذلك فرع هيئة الأمن الفدرالية بمنطقة بريانسك، بالقرب من قرية كوركوفيتشي بمنطقة بلدية ستارودوبسكي، محاولة لمجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية اختراق الإقليم والدخول إلى الأراضي الروسية. شكرا لحماتنا! لم تقع إصابات".

المصدر: RT

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