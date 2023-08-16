"فترة ازدهار جديدة".. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تبعث رسالة إلى لافروف

بعثت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي برقية تهنئة إلى نظيرها الروسي سيرغي لافروف بمناسبة الذكرى 78 لتحرير كوريا، أعربت فيها عن ارتياحها لتعزيز التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي أنها "أعربت عن سعادتها لتطور التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في سياق النضال من أجل سيادة وأمن كل منهما فضلا عن السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم"، كما أعربت عن ثقتها بأن "التعاون بين وزارتي خارجية كوريا الشمالية وروسيا سيستمر في التطور بشكل مكثف".

وأشارت تشوي إلى أن الشعب الكوري يحتفظ دائما بذكرى "روح النضال النبيلة والواجب الوطني الذي أداه جنود الجيش الأحمر دون أن يبخلوا بدمائهم من أجل تحرير كوريا".

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وأكدت تشوي أن روسيا وكوريا الشمالية دائما "تساعدان وتدعمان بعضهما البعض في الأوقات الصعبة"، وأنه "بعد الاجتماع التاريخي بين زعيمي كوريا وروسيا في فلاديفوستوك، تشهد الصداقة التقليدية وعلاقات حسن الجوار بين البلدين فترة ازدهار جديدة".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن لافروف أيضا أرسل برقية تهنئة إلى نظيرته الكورية الشمالية.

والثلاثاء تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسائل التهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا.

المصدر: "تاس"