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السفير الروسي لدى تركيا: روسيا تبحث مع شركائها بدائل لصفقة الحبوب

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السفير الروسي لدى تركيا: روسيا تبحث مع شركائها بدائل لصفقة الحبوب
AP
أرشيف
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صرح السفير الروسي لدى تركيا، ألكسي إيرخوف، بأن روسيا تبحث مع شركائها بدائل لمبادرة البحر الأسود لتوصيل المواد الغذائية إلى البلدان المحتاجة.

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مصدر: تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب
مصدر: تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب بشأن استئناف صفقة الحبوب

وقال إيرخوف في حديث لوكالة "IHA"، اليوم الأربعاء: "لا تعد مبادرة البحر الأسود حلا سحريا لتلبية الاحتياجات الغذائية لإفريقيا والدول الأخرى، توجد هناك بدائل ويتم بحثها بنشاط من خلال الاتصالات مع شركائنا".

وأضاف الدبلوماسي أن "روسيا هي التي تسهم بقسط هائل في ضمان الأمن الغذائي العالمي"، مضيفا أنه "بعد تنفيذ المتطلبات الروسية سيكون من الممكن الحديث عن استئناف مبادرة البحر الأسود".

المصدر: تاس

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