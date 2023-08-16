أول رد إيراني على موقف سفير بريطانيا في طهران من جريمة مرقد "شاهجراغ"

رد نائب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية، سامان نيازي، على موقف السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، من جريمة مرقد "شاهجراغ".

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وقال نيازي في منشور على منصة "X"، اليوم الأربعاء إن: "الإرهاب ليس مجرد حادث ولا يمكن تقسيمه إلى جيد وسيئ، بل جريمة بحق الإنسانية تستحق الشجب".

وخاطب السفير البريطاني قائلا: "إن تفسيراتك السخيفة هي أهم سبب لعدم استئصال الإرهاب".

وفي وقت سابق، قال شيركليف في منشور له: "لقد تأثرت كثيرا لسماع أخبار أحداث الأمس في شيراز. تعازيّ لأهالي المتضررين. العنف ضد الناس، بأي شكل من الأشكال، لا مبرر له".

وأدى هجوم استهدف مساء الأحد مرقد أحمد بن موسى الكاظم، إلى مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على منفذ العملية. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين توفي أحد جرحى الحادث.

وتعرض هذا المزار لهجوم يوم 26 أ كتوبر العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 25 آخرين، فيما لقي منفذ العملية حتفه. وقبل شهر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين لتورطهما بهذه الجريمة.

المصدر: إرنا