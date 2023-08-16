بنك إيرلندا.. خطأ تقني يسبب موجة من عمليات السحب (فيديو)

أدى خطأ فني تعرض له بنك إيرلندا إلى فوضى عارمة، بعد أن سمحت المشكلة الفنية لبعض العملاء بسحب أو تحويل مبالغ مالية، تفوق قيمتها المبالغ الموجودة في حساباتهم.

وقد تم تداول مقاطع مصورة عبر منصة X (تويتر سابقا) يظهر فيها تجمع عدد كبير من الأشخاص أمام صراف آلي تابع للمصرف، وهم يقومون بسحب مبالغ مالية تصل إلى ألف يورو.

Bank error in Ireland allows people with very low bank balances to withdraw 1,000 euros in cash from ATMs.pic.twitter.com/MbrPg28OFq — The Spectator Index (@spectatorindex) August 16, 2023

ومن بين المشكلات الأخرى التي تعرض لها المصرف، هي خلل في تطبيق البنك سمح للعملاء الذين لديهم أرصدة منخفضة أو ليس لديهم أموال في حساباتهم بتحويل ما يصل إلى 1000 يورو (1090 دولارا) إلى حساب مرتبط بتطبيق مصرفي رقمي، مثل Revolut والذي يمكن من سحب هذا المبلغ عبر جهاز الصراف الآلي.

- Bank error allows customers who have no money in their account to withdraw €1,000 from their ATMs in Ireland.



pic.twitter.com/eXx8Pk8lao — Postsubman (@Postsubman) August 16, 2023

وقال بنك إيرلندا، اليوم الأربعاء، إنه أصلح مشكلات فنية أثرت على خدماته، و"أعادت فرقنا هذه الخدمات التي أصبحت متاحة للعملاء هذا الصباح" مضيفا: "نحن ندرك أن المشكلة الفنية تعني أن بعض العملاء كانوا قادرين على سحب أو تحويل الأموال فوق حدودهم العادية. سيتم تطبيق عمليات التحويل والسحب هذه على حسابات العملاء اليوم".

وحث البنك في بيان "أي عميل قد يجد نفسه في صعوبات مالية بسبب السحب الزائد على حسابه إلى الاتصال بنا".

وقالت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنها علمت بـ"وجود نشاط غير عادي أمام بعض أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: RT + "رويترز"