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الدفاع الروسية تعلن أسماء المشاركين في المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية

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الدفاع الروسية تعلن أسماء المشاركين في المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الأسماء الجديدة للمشاركين في المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية.

أعلن عن ذلك الجنرال إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، وتشمل القائمة الجديدة ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية.

كذلك أشار كيريلوف إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية و"البنتاغون" هم عملاء ورعاة أمريكيون للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني، كما يأتي التمويل أيضا من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية، ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأمريكية. وذكر كيريلوف أسماء كل من منسقة المشروع الأمريكي لمدة 25 عاما وهي ناتاليا دودكو، وقد نسقت أكثر من 250 مشروعا في مختلف المجالات العلمية، والمديرة العامة لمركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية ليودميلا تشيرنينكو، وكذلك نائب المدير العام لمركز الصحة العامة ألكسندر ماتسكوف، والذي أشرف على التنفيذ الشامل لمشروع "كوفيد-19" ثنائي الغرض الممول من الولايات المتحدة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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