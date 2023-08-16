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الدفاع الروسية: معهد أبحاث الأمراض المعدية يلعب دورا رائدا في البرنامج البيولوجي الأمريكي

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الدفاع الروسية: معهد أبحاث الأمراض المعدية يلعب دورا رائدا في البرنامج البيولوجي الأمريكي
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدور الرائد في البرنامج البيولوجي العسكري لـ "البنتاغون" يلعبه معهد أبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي.

أعلن عن ذلك قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الأربعاء، حيث قال إن الوثائق التي تم الحصول عليها خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تؤكد تورط هذه المؤسسة في جميع مسببات الأمراض الخطيرة في مناطق مختلفة من العالم.

وقد تأسس هذا المعهد في "فورت ديتريك" على أساس مرفق لتطوير الأسلحة البيولوجية، وهو الجزء الرئيسي من نظام التحكم البيولوجي العالمي. وقد شارك المعهد، على سبيل المثال لا الحصر، في برامج بيولوجية في أوكرانيا، ودرس إمكانية استخدام مفصليات الأرجل لنشر الريكتسيا، وفيروس التهاب الدماغ الذي ينقله القراد، إضافة إلى مسببات أمراض حمى القرم والكونغو وفيروسات هانتا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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