صاروخ "باتريوت" للدفاع الجوي ينفجر قبل الأوان في تايوان

أكد سلاح الجو التايواني انفجار صاروخ "باتريوت" الأمريكي للدفاع الجوي قبل الأوان أثناء الاختبارات خلال مناورة في جنوب شبه الجزيرة.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية التايوانية، حيث أكد رئيس أركان القوات الجوية التايوانية تساو جين بينغ أن الصاروخ انفجر قبل الأوان في الهواء خلال التدريبات. وبحسبه، ما زال سلاح الجو في الجزيرة والمتخصصون من معهد تشونغشان للعلوم والتكنولوجيا يدرسون تفاصيل ما حدث لتحديد سبب الانفجار.

إقرأ المزيد

وتشير الوكالة إلى أنها المرة الأولى التي ينفجر فيها صاروخ "باتريوت"، الذي اشترته تايوان من الولايات المتحدة الأمريكية، من تلقاء نفسه قبل أن يصيب الهدف، خلال الاختبارات التي تجري في تايوان كل عامين.

وقد أفيد في وقت سابق أن مشاهدين رأوا يوم الثلاثاء ما وصفوه بأنه إطلاق تجريبي لصاروخي "باتريوت" من قاعدة جوبينج العسكرية لمعهد تشونغشان للعلوم والتكنولوجيا في مدينة مانتشو، بمقاطعة بينغتونغ، جنوب تايوان، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ليبرتي تايمز" أن أول صاروخ انفجر في الهواء، بينما كان الإطلاق الثاني ناجحا.

وتلك هي الحادثة الثانية خلال شهر في قاعدة جوبننغ، حيث أصيب 4 أشخاص، 3 أغسطس الجاري، نتيجة حريق في قاعدة عسكرية، حينما كانوا يختبرون أسلحة صاروخية.

المصدر: نوفوستي