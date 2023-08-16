"جعلوني أتعرى لأني مسلم".. مسافر أمريكي يبكي ويوثق ما تعرض له في مطار إسرائيلي (فيديو)

انتشر مقطع فيديو التقطه مواطن أمريكي مسلم، يتعرض للتوبيخ من قبل موظفة في شركة طيران لتأخيره الرحلة، رغم محاولته توضيح أنه أُجبر على التعري من قبل الأمن في مطار إسرائيلي.

والرجل الذي كان يسافر من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مطار نيوارك، نيو جيرسي، على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، قال في الفيديو إنه تم اختياره للخضوع لتفتيش إضافي من قبل أمن المطار.

وفي مقطع فيديو تزيد مدته عن 3 دقائق، ظهر الرجل ترافقه امرأة تعمل لدى شرطة الطيران، إلى بوابة طائرته وهي توبخه لأن الرحلة تأخرت لـ3 ساعات.

وقال الرجل للموظفة: "تحلى ببعض الاحترام"، لتقول له: "ثلاثمائة شخص في انتظارك. أرجوك توقف عن الكلام واستقل الطائرة".

ليرد عليها: "قولي ذلك لإسرائيل.. لماذا اعتقلوني؟ هذا ليس خطأي". وتواصل المرأة حديثها معه بنبرة عالية، مما دفعه إلى التساؤل: "سيدتي ، لماذا تتحدثين معي بهذه الطريقة".

لترد بالقول: "أي طريقة؟ طلبت منك أن تصعد على متن الطائرة لأن 300 راكب في انتظارك"، وهنا يجيبها: "هل تعلمين أنهم جعلوني أتعرى؟".

في النهاية يتم تسليم الرجل إلى موظف آخر يقوم بفحص تذكرته ويشق طريقه عبر الجسر الجوي إلى الطائرة. بينما يمشي، كان جميع الركاب الآخرين في مقاعدهم بالفعل، وهنا يقول لهم: "أنا آسف يا رفاق، هذا ليس خطأي. احتجزوني في مكان أمني، وجعلوني أتعرى. فقط لأنني مسلم، هذه هي الحقيقة.. أنا أعتذر".

وبعد أن جلس، انهار بالبكاء وهو يقول: "أريد أن تتم معاملتي كإنسان لمرة واحدة"، ويمكن سماع شخص آخر يقول له: "أنا آسف لأنك مررت بأوقات عصيبة في الأمن".

المصدر: "ديلي ميل"