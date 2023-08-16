آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /16.08.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvce
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وسائل إعلام: انفجارات في مدينتي إسماعيل وريني بجنوب أوكرانيا
- الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة كالوغا الروسية
- مجلة: كييف تنقل آخر احتياطاتها إلى ساحة المعركة في منطقة زابوروجيه
- نائب فنلندي سابق: فنلندا لن تكون عضوا في الناتو لفترة طويلة
- روسيا تفصح عن مدرعة مسيّرة جديدة في منتدى "الجيش-2023"
- بوريل يعرب لعبد اللهيان عن قلقه من التعاون العسكري بين إيران وروسيا
- زيلينسكي: يجب تدريب المجندين بالتعبئة على التجربة القتالية الحقيقية
- منها منظومة "يارس" و"أفانغارد".. أحدث نماذج المعدات العسكرية الروسية تعرض في منتدى "الجيش-2023"
- لحظة استهداف مؤسسات أوكرانية للصناعة العسكرية بأسلحة روسية عالية الدقة
- بولندا تنظم أكبر عرض عسكري منذ عقود